Napoli, la protesta dei residenti del Vasto: «Basta col degrado e i mercati dell’illecito»

Venerdì 6 Aprile 2018, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 19:13

Mercati dell’illecito per tutto il giorno e sotto gli occhi di tutti, strade insicure, degrado e criminalità incontrollata. Questi sono solo alcuni dei motivi che hanno spinto questo pomeriggio cittadini, membri dei gruppi e dei comitati attivi sul territorio del Vasto a scendere in piazza. Sono tutti in strada tra il corso Novara e l’angolo con il corso Meridionale, per dire basta ad una situazione che ormai è sempre più fuori controllo.«Questo quartiere ormai è invivibile» dichiara il consigliere della IV Municipalità Mario Maggio che da tempo lotta contro i venditori ambulanti abusivi della zona. «Da tempo ormai giro dei video in cui denuncio lo stato in cui versa questa porzione di città. Oggi siamo in piazza per una raccolta firme con cui cercheremo di attirare l’attenzione delle istituzioni e delle autorità preposte. Vogliamo liberare la nostra zona dagli illeciti e dalle occupazioni abusive che giorno dopo giorno opprimono la nostra città. L’amministrazione dovrebbe trovare una zona alternativa lontana da questo quartiere in cui istituire un nuovo mercato. Non è possibile farlo in strada e sotto gli occhi di tutti, soprattutto di chi arriva a Napoli attraverso una stazione ferroviaria sempre più abbandonata al degrado».