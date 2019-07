Lunedì 22 Luglio 2019, 15:19

Un presidio di solidarietà e vicinanza nei confronti del 64enne ferito nel corso della rapina a mano armata avvenuta nella notte tra venerdì e sabato scorso si svolgerà questa sera alle ore 19,30 all'esterno del Better-Timecity di via Campana a Quarto. "Abbiamo pensato di organizzare questa iniziativa per far sentire a Diego e alla sua famiglia l'affetto e la vicinanza di tutta la comunità di Quarto - ha spiegato il sindaco Antonio Sabino -. Un gesto simbolico per dimostrargli che non è solo in questa battaglia". Le condizioni dell'uomo rimangono stazionarie e la prognosi resta riservata. Intanto, i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli e quelli della Tenenza di Quarto stanno continuando in maniera serrata le indagini e nelle prossime ore ci potrebbero essere dei risvolti positivi.