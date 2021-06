Presidio a Napoli sugli appalti, Uil: «Ok a intesa sui licenziamenti»

«L'intesa di ieri sera fra governo e parti sociali sui licenziamenti mette in sicurezza nei prossimi mesi non solo le grandi vertenze che coinvolgono la Campania ma offrono un ombrello di tutela alle tantissime imprese che avrebbero fatto licenziamenti anche individuali per mtivi economici. Questo rappresenta una risposta di coesione per il Paese in una fase ancora in piena emergenza pandemica». Lo ha detto Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania e Napoli, partecipando al presidio oggi in Piazza Plebiscito davanti alla sede della Prefettura promosso dai sindacati di categoria per contrastare «l'ipotesi di tanti appalti pubblici che si intende privatizzare».

APPROFONDIMENTI LA VERTENZA Whirlpool Napoli Est, blocchi stradali tra Santa Lucia e lungomare:... LA VERTENZA Recovery plan, Cgil, Cisl e Uil Campania ​insieme per la...

L'intesa tra sindacati e governo sui licenziamenti "non era scontata". A sostenerlo è il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, secondo il quale «c'è stato un grande lavoro di Cgil Cisl Uil, la disponibilità del governo Draghi, ma soprattutto c'è stata la forza dei lavoratori e delle lavoratrici che sabato scorso nelle tre manifestazioni di Bari, Firenze e Torino hanno voluto difendere quello che è un diritto sacrosanto». «Con l'intesa - aggiunge Ricci - viene sancita una proroga del blocco dei licenziamenti con un avviso comune, un patto fra le parti sociali per la salvaguardia del Paese e per fare in modo che, prima dei licenziamenti, si provveda ad utilizzare strumenti come la cassa integrazione ordinaria e i contratti di solidarietà. Ma, soprattutto, questo ci mette nella condizione di poter ragionare di riforma degli ammortizzatori sociali». «Ci auguriamo - conclude - che alla luce dell'intesa, le aziende, a partire da Whirlpool, agiscano in maniera equilibrata, innanzitutto scongiurando i licenziamenti».