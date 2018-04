Venerdì 6 Aprile 2018, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 11:03

Si aggirava con fare sospetto nel cortile dell’insediamento popolare chiamato la Cisternina ma doveva essere ai domiciliari poiché giudicabile per spaccio. Nicola ianuale, 26enne, già noto alle forze dell'ordine e figlio di Vincenzo detto «'o squadrone», quando si è accorto dei carabinieri, per evitare l’arresto, si è sdraiato faccia a terra dietro ad un muretto delle palazzine. La mossa però è stata vana perché i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna lo hanno riconosciuto, raggiunto e arrestato per evasione. Ianuale è stato di nuovo tradotto ai domiciliari e attende il giudizio con rito direttissimo. Nicola è fratello dei due rapinatori Gianluca e Marco Di Lorenzo che tre anni fa assassinarono Anatolij Korol, il muratore eroe che tentò di sventare il colpo nel supermercato “Piccolo” di Castelcisterna.