Nel tardo pomeriggio di ieri a Tangeri in Marocco, la locale polizia giudiziaria della Direction Gènèrale della Suretè Nationale del Marocco, ha proceduto, sulla base delle informazioni fornite dall'Esperto per la Sicurezza italiano presente in Marocco, all'arresto di Gennaro De Tommaso detto «pepesc», nato a Napoli il 26 luglio 1973. L'uomo era latitante in quanto colpito da un'ordinanza di applicazione misura cautelare personale emessa, nel 2015, dal Tribunale di Napoli a seguito di richiesta da parte della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Gennaro De Tommaso, ricercato dal 2015, è ritenuto essere tra i maggiori rifornitori di hashish e marijuana del Centro storico di Napoli. Anche in virtù della sua storica presenza all'estero, in particolare Olanda, Spagna e infine Marocco, si è reso responsabile dell'organizzazione e dello smistamento sul territorio partenopeo e non solo di ingenti carichi di droga, ritagliandosi un ruolo di spessore criminale tale da destare l'interesse anche delle polizie estere. Si tratta dunque di un duro colpo alle fonti di approvvigionamento delle organizzazioni criminali locali che testimonia l'importanza della cooperazione giudiziaria e di polizia internazionale.

Venerdì 10 Maggio 2019, 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA