Sabato 4 Maggio 2019, 15:27

Gli agenti di polizia hanno arrestato Gennaro Bordone, 36enne, per i reati di possesso e fabbricazione di documenti falsi di identificazione.I poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, alle 1130 circa sono intervenuti in un banco dei pegni in via Tanucci, dove hanno notato due uomini con fare sospetto entrare e discutere animatamente con il proprietario.Durante il controllo, il Bordone è stato trovato in possesso di un carta di identità elettronica palesemente contraffatta, della quale non ha fornito alcuna spiegazione. Dalla perquisizione domiciliare, in una borsa occultata in camera da letto, è stata rinvenuta una pistola ad aria compressa all’interno di una fondina chiusa che occultava il tappo rosso ed una placca con i simboli dell’Associazione Nazionale Polizia con la dicitura “associazione nazionale” cancellata, con relativo portaplacca.Il Bordone è stato portato in Ufficio per le incombenze di rito ed accompagnato agli arresti domiciliari.