Preso uno dei parcheggiatori abusivi che aggredirono i vigili allo stadio

L'accusa di essere stato alla guida di un gruppo di violenti che lo scorso 21 ottobre, in occasione di una partita di calcio, nei pressi dello stadio «Maradona» a Napoli, aggredì una pattuglia della polizia locale.

In manette è finito un 41enne. L'uomo è stato arrestato dagli stessi agenti della polizia locale e condotto in carcere.

La pattuglia della Municipale fu aggredita durante il servizio di repressione della vendita illecita di merce contraffatta e dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore da un gruppo di oltre 40 persone con volto coperto che provocarono lesioni gravissime ad un agente, ripetutamente colpito al viso.

Solo l'intervento di una seconda pattuglia riuscì ad evitare più gravi conseguenze. Dalla visione delle immagini acquisite durante le indagini dirette dalla Procura di Napoli ed affidate allo stesso Reparto della Municipale, è stato identificato colui che era a capo del gruppo dei violenti. Il 44enne è indiziato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale con lesioni permanenti quale capo di un numeroso gruppo di aggressori.