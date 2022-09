Preso pusher, sequestrati con la droga i gratta e vinci

A finire in manette un 50enne di Caivano. I carabinieri lo hanno sorpreso tra i palazzoni dei lotti A5 e A3: l'uomo stava consegnando droga ad alcuni clienti, in cambio di denaro. E ha tentato la fuga disperata nei campi. La sua corsa è durata poco, sotto sequestro gli stupefacenti che aveva in tasca: 32 dosi di eroina per complessivi 28 grammi e 178 euro circa in contante ritenuto provento illecito. Portato in carcere, è in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.



Nell'ambito del servizio di controllo, 67 le persone identificate, 31 i veicoli passati al setaccio.In un appartamento di un 46enne del posto sequestrati 12531 euro in banconote di vario taglio, materiale per il confezionamento di droga, 32 cellulari, 7 banconote contraffatte e 65 gratta e vinci. L’uomo, denunciato, dovrà rispondere di ricettazione.