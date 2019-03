Lunedì 4 Marzo 2019, 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era il terrore degli esercizi commerciali di Marano e Villaricca, presi d'assalto a più riprese nelle ultime settimane. I carabinieri della sezione operativa di Marano hanno arrestato Ivan Centanni, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale Napoli Nord, a seguito di risultanze investigative che accertavano responsabilità dello stesso, in concorso con altri rapinatori in fase di identificazione, in ordine alla commissione di due rapine ai danni di due esercizi commerciali, ubicati rispettivamente nei comuni di Marano (Baraonda) e Villaricca (supermercato Sigma). Rapine commesse lo scorso 28 novembre. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Poggioreale.