Preso spacciatore a Napoli vicino a piazza Garibaldi

In via Carriera Grande a Napoli, non lontano da piazza Garibaldi, i poliziotti hanno fermato uno spacciatore in possesso 4 stecche di hashish del peso di circa 6 grammi, di un coltello con la lama della lunghezza di 6 centimetri e 15 euro. Poi, nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto un pezzo della stessa sostanza per circa 22,3 grammi.

A.B., 40enne algerino con precedenti di polizia e sottoposto alla misura dell’avviso orale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.