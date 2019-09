Mercoledì 25 Settembre 2019, 13:20

Ieri sera due poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, liberi dal servizio, percorrendo via Salvator Rosa hanno notato, nei pressi della fermata della metropolitana, una persona che scambiava delle bustine con dei ragazzi in cambio di denaro. Gli agenti sono intervenuti bloccando l'uomo e rinvenendo 11 involucri di hashish del peso di circa 50 grammi, due coltelli e 354 euro suddivisi in banconote e monete di vario taglio. L'uomo, Ciro Della Monica, 21enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.