Lunedì 8 Gennaio 2018, 08:17 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 08:18

«Stanno cercando di non farmi parlare troppo ma voglio che sappiano che non ho paura e non mi fermeranno. Quello che è stato fatto a mio figlio non posso dimenticarlo e ora voglio e pretendo giustizia. Non solo per lui ma anche per tutti i bravi ragazzi di questa città che abbiamo il dovere di proteggere». Maria Luisa Iavarone, la mamma di Arturo, è profondamente addolorata ma nello stesso tempo determinata ad andare avanti in questa battaglia per la legalità. Da quando il figlio diciassettenne è stato aggredito e accoltellato da quattro minorenni che, senza alcuna ragione, lo hanno affrontato in via Foria, a due passi da casa, in pieno pomeriggio, lasciandolo a terra in un lago di sangue, è decisa a non mollare. Almeno fino a quando quella baby gang non sarà stata identificata e - dice - «nei grandi limiti previsti dalla legge sui minori, assicurata alla giustizia».Parla di minacce e pressioni da parte di gente del quartiere, Maria Luisa Iavorone, che in questi giorni - e in più di una occasione - l'avrebbe esortata a «occuparsi dello stato di salute del figlio» piuttosto che continuare a tenere i riflettori accessi su una vicenda, e su un quartiere, che invece evidentemente vorrebbe venisse dimenticata. «Non lo farò, mi dispiace per loro se è questo che hanno in mente: anzi voglio che si sappia che in questa settimana continuerò a far sentire forte la mia voce attraverso i mezzi di comunicazione. L'attenzione dovrà rimanere alta soprattutto fino a quando quei criminali continueranno a circolare per le strade della città».