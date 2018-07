Sabato 7 Luglio 2018, 20:16 - Ultimo aggiornamento: 07-07-2018 20:16

Un uomo, di 53 anni, residente nella provincia di Napoli, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone, in collaborazione con i colleghi della Polizia Stradale, in flagranza, per il reato di estorsione. L'arresto è avvenuto in seguito alla presentazione di una denuncia da parte della vittima, un mese fa: il titolare di una concessionaria di auto, residente nel pordenonese, nel 2014 si era rivolto a una persona di origine campana per ottenere un prestito di circa 15 mila euro, con un interesse mensile del 10 per cento. Il titolare della rivendita di veicoli aveva anche riferito di aver già restituito oltre 60 mila euro, cifra ritenuta tuttavia ancora insufficiente dal creditore che pretendeva ulteriore denaro e un'auto per estinguere definitivamente il debito.Le richieste usuraie erano sempre più pressanti, come le esplicite minacce di ritorsione nei confronti della vittima, i suoi familiari e la sua attività commerciale. Quando giovedì l'estorsore si è presentato negli uffici del commerciante pordenonese, pretendendo e riscuotendo mille euro, è scattato il blitz della Polizia conclusosi con l'arresto. L'uomo è stato portato in carcere a Pordenone. Questa mattina il Gip ha convalidato l'arresto e ha disposto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di firma presso un ufficio di Polizia del luogo di residenza dell'estorsore.