Follia nel Napoletano, prete aggredito da un fedele per un'ostia

Riceve l'ostia tra le mani e, alla richiesta del sacerdote di consumarla sul posto, dà in escandescenza e gli rifila una gomitata in pieno volto. È quanto accaduto domenica all'interno della chiesa di piazza Carlo di Borbone, a due passi dal municipio di San Giorgio a Cremano. Vittima dell'aggressione, don Nino Esposito, parroco decano del santuario diocesano di San Giorgio Martire stimato dall'intera comunità locale.

APPROFONDIMENTI L'AGGRESSIONE «Prete occultista e massone: lo sgozzo»Arrestato prof...

L'episodio ha lasciato impietriti i fedeli presenti alla messa, con il facinoroso che si è da subito allontanato dalla scena facendo perdere le proprie tracce. Padre Nino, apparso assai scosso, ha immediatamente sporto denuncia per l'accaduto: i carabinieri della stazione locale sarebbero già sulle tracce dell'uomo.

Nel pomeriggio intanto si era diffusa la voce di una presunta fiaccolata organizzata dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli per domani alle 17, con lo scopo di ribadire con forza il «no» della società civile sangiorgese a qualsiasi forma di violenza. L'organizzazione dell'evento non ha tuttavia trovato conferma dalla Questura, visto anche il perdurare delle misure emergenziali anti-Covid. Complicata anche l'ipotesi della «fiaccolata statica»: per domani alla stessa è infatti in calendario anche l'annuale messa in occasione di San Sebastiano, santo protettore della polizia municipale. Attesi presso la chiesa di Santa Maria dell'Aiuto di via Salvo D'Acquisto una delegazione dei caschi bianchi e alcune alte cariche istituzionali del Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA