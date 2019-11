Prevenzione, screening rosa nei distretti di Napoli

Centonovanta pap-test e 177 mammografie eseguite e altre 70 prenotate che saranno eseguite nei prossimi giorni: sono i dati di questo primo sabato di novembre di attività di prevenzione condotta nei dieci distretti sanitari di base della Asl Napoli 1. Un sabato degli screening che la Asl porta avanti da mesi colorato di rosa.



«E’ stato un successo – avverte il manager della Asl Ciro Verdoliva – anzi una rivoluzione che ci dà ragione dell’idea di favorire l’adesione delle donne, in modo particolare di quante sono impossibilitate durante la settimana, alle campagne di screening per le principali patologie tumorali. La risposta dei cittadini – aggiunge il manager - è stata tale da spingere i nostri medici a fissare visite già nei prossimi giorni e valutare per i prossimi sabato anche l’estensione dell’orario fino alle 16. A tutti loro va il mio ringraziamento per lo sforzo straordinario che stanno mettendo in campo. Ai cittadini, invece, rivolgo ancora una volta il mio invito: *il sabato passatelo con noi».



L'iniziativa dell'Asl Napoli 1 Centro è volta ad incrementare sempre più l'adesione agli screening da parte della popolazione e fa parte della campagna regionale "Mi voglio bene" e si aggiunge all'attività svolta sul territorio dal poliambulatorio mobile dell'Asl Napoli 1 Centro nell'ambito dell'iniziativa i Sabato dello screening.