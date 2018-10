Plebiscito, l'imprenditore Prezioso: «Grate ovunque, non si dice no a tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 09:26

Il pragmatismo del fare contro gli anatemi dei templari dell’identità. Di fronte alla levata di scudi in difesa della piazza-museo minacciata dalle griglie di ventilazione del metrò, Ambrogio Prezioso, fino a qualche mese fa presidente dell’Unione industriali di Napoli e di Confindustria Campania, si appella alle ragioni del possibile. «Ho trovato molto intelligente la posizione che la storica dell’arte Francesca Amirante ha espresso ieri nell’intervista a Il Mattino, spiega l’imprenditore. «Intendiamoci: sono abituato a rispettare tutto ciò che appartiene al passato - continua - Dobbiamo essere buoni custodi dei tesori che ci sono stati tramandati. Senza un atteggiamento rigido e molto protettivo, monumenti e opere d’arte non sarebbero arrivati fino a noi. Se però la soluzione tecnica per evitare di installare quelle grate non si trova, non ha senso irrigidirsi. Davanti ad infrastrutture fondamentali come scuole, ospedali e trasporti dovremmo essere meno rigidi e più comprensivi, meno ideologici e più concreti».«Certo. Quando si ha un sistema di trasporto pubblico funzionale ed efficiente un territorio funziona. Vediamo se esiste la possibilità di spostare quelle grate in piazza Carolina e se la risposta è “sì” spendiamo qualcosa in più per evitare di metterle in piazza del Plebiscito. Ma se questa possibilità non c’è, possiamo tranquillamente accettare un piccolo sacrificio in cambio di un miglioramento della vita quotidiana».