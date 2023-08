Il carovita non decresce mai. Anzi. I prezzi sono alle stelle: dalla frutta alla benzina, dall'ombrellone al food. Complici il boom turistico e le vacanze alle porte la «bolla speculativa» è, purtroppo, una delle realtà dell'estate partenopea. E non risparmia quasi nessun prodotto: né il carrello della spesa, né il caffè, né l'ortofrutta. A dare i numeri degli aumenti è il Movimento Consumatori della Campania: «In vista dell'esodo estivo stiamo assistendo ad un innalzamento generalizzato di tutti i prezzi al consumo spiega il referente regionale dell'associazione, l'avvocato Osvaldo Ciriello In molti casi si tratta di impennate puramente speculative». Aumenti medi del 20%. E dal caro-prezzi non sono esclusi neppure frutti «poveri, come anguria e meloni, che si pagano 20 centesimi in più dell'anno scorso». Sulle stangate dei prodotti agricoli di stagione incide anche «il cambiamento climatico», secondo i lavoratori della filiera. Cresce anche il costo della la pizza, del «10%» medio rispetto a 12 mesi fa. Nemmeno il pane si salva dai rincari: quello prodotto con farine speciali e multi-cereali, sempre più diffuso, è arrivato a costare fino a «6 euro al kg». Tanti consumatori «stanno virando sui crackers», più economici.

Nel 2023 il caro ombrellone pesa più degli altri anni, «con un incremento del 20% rispetto al 2022». «Una giornata al mare per una famiglia italiana rappresenta un vero e proprio salasso poiché spenderà in media 100 euro al giorno prosegue Ciriello In Campania e a Napoli, questa soglia si supera abbondantemente in alcuni lidi di Capri e della costiera amalfitana e sorrentina dove il costo giornaliero per 4 persone arriva a superare i 120 euro. Stesso dicasi per alcuni lidi posillipini. Serve una normativa nazionale e regionale».

Anche per quanto riguarda la spesa da affrontare per chi consuma nei bar o al ristorante, l'aumento medio partenopeo è superiore di 3 punti percentuali rispetto a quello registrato nel resto del Paese. Su questi rincari, in particolare, pesa l'effetto turistico: «L'aumento medio nei pubblici esercizi italiani è del 7% rispetto allo scorso anno spiegano dal Movimento Consumatori A Napoli invece la crescita media del prezzo di ristoranti, pizza e bar, ha superato il 10% rispetto al luglio 2022. In molti casi si assiste ad un fenomeno speculativo che vede tra i fattori scatenanti l'aumento della domanda turistica, che ha fatto lievitare indiscriminatamente anche i costi dei bar ristoranti e pizzerie. Quanto detto, vale anche per il costo dei carburanti, il cui prezzo (come da rilevamento autostradale per la benzina) in questi giorni di fine luglio è arrivato a sforare il tetto dei due euro al litro. Si parla di una bolla speculativa, in tal caso, poiché il costo industriale sia della benzina che del gasolio (al netto dei costi e delle accise) non supera mai l'euro al litro».

Quasi impossibile, ormai, trovare in città un bar in cui bere il caffè al banco al di sotto dell'euro e 10 centesimi. Molto spesso, si va dall'euro e 20 a salire, fino all'euro e 50. Un cappuccino? Fino a 3 euro. È la stangata sull'oro nero. Aumenti significativi poi sul carrello della spesa, in particolare sull'ortofrutta. Secondo il report dell'Osservatorio Consumatori l'impennata qui sarebbe dovuta «alle avverse condizioni metereologiche, con le grandinate del Centro-Nord di maggio e giugno, seguite poi dalla siccità. Si trovano però aumenti di oltre l'11% del costo dell'anguria (fino a 2 euro al kg), del melone (1,80 al kg) e di tutta la frutta e l'ortofrutta di stagione. Rispetto al '22 è salito del 7% anche il prezzo del pane, in salumeria e nei supermercati. Quelli fatti con le farine multi-cereali arrivano fino a 6 euro al kg. In virtù di questo aumento, l'orientamento dei consumatori vira spesso sui crackers. Siamo ben oltre il dato inflazionistico».

«Colpisce purtroppo il fatto che gli aumenti più considerevoli riguardino prodotti che arrivano dai nostri territori conclude Ciriello ma non frutti esotici come ananas o banana».