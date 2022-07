Pride Napoli 2022, due giovani romani aggrediti e insultati nel centro storico: denunciati due minorenni

Due ragazzi romani che avevano partecipato al Pride ieri a Napoli sono stati aggrediti nella notte nel centro storico: i due sono stati insultati pesantemente da alcuni ragazzi, che poi li hanno anche percossi a colpi di cinghia.

Le vittime sono un ragazzo veronese e un amico di origine bengalese, entrambi residenti a Roma. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 3 della scorsa notte in via Santa Brigida. Le vittime hanno subito allertato la centrale operativa dei carabinieri e una pattuglia di militari dell'Arma ha intercettato l'auto sulla quale viaggiavano i presunti aggressori in piazza Carlo III, dopo un lungo inseguimento.

Gli aggressori - 16 e 18 anni - sono stati identificati e denunciati dai carabinieri.