Napoli Pride, Zan: «Per i giovani un Paese all'avanguardia». Pascale: «La destra è fuori dal tempo»

È un pride “diverso” quello che oggi riempie le strade del centro di luci, suoni, colori e divertimento. Una manifestazione che si svolge dopo 25 anni dal primo pride nazionale del 1996 che raccolse in città centinaia di rappresentanti del mondo LGBT e che ebbe come slogan “Jesce Sole”. Oggi invece dopo quasi tre decenni i carri, gli slogan e gli striscioni sono stati concepiti per chiedere a gran voce l’approvazione immediata del DDL Zan in senato. Una legge, affermano in strada, «che non può più essere rimandata e che ci garantisce libertà e sicurezza».

«Approvare questa legge - afferma il deputato Alessandro Zan - vuol dire posizionare l’Italia tra i paesi più all’avanguardia nel mondo. I giovani ce lo chiedono ed è a loro che dobbiamo dare risposte perché quello che ci chiedono è di vivere in un paese più avanzato. Per questo sarà importante votarla martedì prossimo. Dobbiamo far sì che questa legge esca dalle sabbie mobili in cui si è arenata». Volontà espressa anche da Francesca Pascale che in piazza Dante ha parlato di una destra che «fatica ad essere liberale». «Questa destra fa fatica purtroppo. Ci sono ancora idee ipocrite, retrograde e fuori tempo, lontane dal desiderio del popolo sovrano. Non voglio offendere nessuno ma è esattamene quello che penso».

Un pensiero condiviso anche dai partecipanti al pride che sventolando bandiere ed urlando slogan, hanno ribadito la loro voglia di “cambiare rotta”. «Bisogna guardare avanti - dicono - e per questo oggi è importante esserci. Bisogna essere tutti uniti per cambiare il nostro presente e per dire a tutti che ci siamo. La nostra lotta va avanti da decenni e certamente non si fermerà oggi. Adesso dobbiamo pensare ad affermarci per quello che siamo, stando insieme a chiedere di essere ascoltati. La nostra libertà passa anche da giornate come questa».