Prima vittima a San Giuseppe Vesuviano per Coronavirus. Un settantenne ricoverato da giorni al Cotugno non c’è l’ha fatta. E’ il marito di una signora che, tra l’altro ha gestito un negozio di alimentari nel popoloso quartiere dei Casilli, prima di essere ricoverata anche lei al Cotugno di Napoli. Le sue condizioni al momento sarebbero buone. Resta il fatto dell’allarme creato in paese anche perché, fino ad alcune settimane fa, la persona deceduta aiutava la moglie a consegnare pacchi spesa a domicilio. L’uomo è deceduto ieri notte.

