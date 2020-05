Primo maggio e primo giorno di cassa integrazione per gli operai Napoliservizi

Primo Maggio amaro per i 1.622 lavoratori della NapoliServizi - azienda interamente del Comune di Napoli - che coincide con il primo giorno di Cig. Una vicenda dai risvolti occuipazionali seri e che abbatte lo stipendo soprattutto degli operai della Società. Una vicenda anche paradossale se si considera che in queste ore il Comune è afflitto dalla sanificazione e pulizia delle vetture della metro e dei bus. Siamo alla vigilia della fase 2 che parte lunedì e ieri la metropolitana s'è fermata perchè non è stato possibile sanificare i vagoni. Una beffa se si considera che gli operai della Napoliservizi hanno sanificato tutta la città.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Cig a rotazione che coinvolge fino al 31 agosto tutti i lavoratori a iniziare dagli ulttrasessantacinquenni e da chi è afflitto da patoplogie che non lo rendono abile a tutte le mansioni. Una mossa checapogruppo di demA - vicinissimo al sindaco Luigi de Magistris - non digerisce. «Il sindaco in Consiglio comunale avva preso posizione garantendo che non ci sarebbe stata la Cig per l'Azienda, ma invece così non è stato. Il tema vero è che questi lavortiri potevano esser emolto utili come dimostra la vicenda della pulizia dei mezzi di trasporto e le difficoltà del Comune e di Anm sulla sanificazione dei mezzi»