Ci sono operai al lavoro nell'area pedonale del lungomare e a piazza del Plebiscito, in queste ore inizieranno a lavorare anche a piazza Mercato: domani, primo maggio, in città ci sono tre differenti manifestazioni sindacali, e tutte hanno bisogno di palchi dai quali far parlare gli ospiti. Ovviamente non c'è nulla di preoccupante, solo che i palchi vengono allestiti esattamente nei luoghi dove si potrebbero radunare i tifosi del Napoli in festa in caso di conquista del tricolore. E quei palchi rappresentano un obiettivo troppo gustoso per lasciarseli sfuggire: potrebbero essere «scalati» per dare vita a manifestazioni di gioia. Ma cosa accadrebbe se a salire su quei palchi fossero in troppi? Se si generasse una calca impossibile da gestire?

Proprio sulla base delle preoccupazioni della vigilia si sta muovendo il coordinamento delle forze dell'ordine che cercherà di prevedere controlli serrati per evitare che quei palchi possano trasformarsi in luoghi pericolosi e rovinare l'annunciata festa azzurra.

Ovviamente sarebbe stato impossibile chiedere di rimandare l'allestimento dei luoghi delle manifestazioni del Primo Maggio napoletano. Si tratta di eventi che inizieranno domattina e nessuna azienda, nemmeno la più rapida, sarebbe stata in grado di garantire il montaggio delle strutture iniziando il lavoro solo al termine della prevista festa tricolore napoletana. Insomma, non esistevano alternative da mettere in campo alla vigilia. Bisognava necessariamente iniziare il lavoro per tempo e sperare nella comprensione dei tifosi del Napoli chiedendo loro di non assalire i palchi.

In città domattina si svolgeranno tre differenti manifestazioni collegate al Primo Maggio. Cgil, Cisl e Uil saranno radunate a piazza Mercato per quello che, probabilmente, sarà l'incontro più partecipato della giornata di riflessione sul tema del lavoro.

A piazza del Plebiscito, invece, a partire dalle dieci del mattino la Confsal aprirà la sua manifestazione, alla quale è annunciata una folta partecipazione, sul tema «Il lavoro, quale futuro», che comprenderà temi legati a lavoratori pubblici e privati, imprenditori, giovani, pensionati. Al termine, intorno alle 13.30, sempre al Plebiscito è previsto uno spettacolo live allestito da Confsal Giovani che prevede ospiti e musica.

A via Caracciolo, invece, nell'area pedonale all'altezza del tennis Club, si svolgerà l'evento «Viaggio nel futuro legalità e lavoro» organizzato da Ugl. Anche questa manifestazione si prevede affollata, sono annunciate presenze da tutto il Sud Italia con partecipanti che arriveranno in bus e si riverseranno sul lungomare.

Non era possibile evitare la concomitanza degli eventi con la possibile festa azzurra. Il Primo Maggio è un giorno che merita rispetto e non si può immaginare nemmeno lontanamente di chiedere slittamenti o spostamenti. Del resto all'inizio del campionato nessuno avrebbe mai potuto ipotizzare che questa data avrebbe potuto incrociarsi con le vicende della squadra di calcio. Sarà importante, dunque, vigilare e fidarsi della responsabilità dei tifosi.