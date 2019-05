Il primo maggio degli operai di Caivano: dal fallimento a imprenditori di sé stessi

Mercoledì 1 Maggio 2019, 14:30

La perdita del lavoro, la disperazione, poi finalmente il riscatto. La storia dei 51 operai dello stabilimento Italcables di Caivano, in provincia di Napoli, comincia nel 2013, a seguito della chiusura della fabbrica.«È stato il momento più duro di questa vicenda - racconta Raimondo Liberatore, direttore Wbo Italcables - Perché lì ci sono state le proteste da parte dei dipendenti che si erano fatti prendere dalla disperazione per la perdita del lavoro. Molti di loro sono saliti sul tetto dell’azienda, alcuni anche minacciando di buttarsi. Abbiamo vissuto dei momenti molto difficili».«Siamo stati più di un mese sul tetto - ricorda Gennaro, operaio della fabbrica - Da un momento all’altro ci siamo trovati in mezzo a una strada e siamo stati assaliti dallo sconforto. Da bambini ci si chiede sempre “Cosa farò da grande?”, noi ci siamo ritrovati a 50 anni a chiederci ancora una volta “Cosa faremo da grandi?”».Gli operai della Italcables non si sono però mai rassegnati alla perdita del lavoro, continuando a presidiare gli impianti giorno e notte per mantenerli integri, nella speranza di ripartire. Poi hanno deciso di fare l’unica cosa possibile per salvare lo stabilimento: costituirsi in cooperativa.«Abbiamo preso i nostri tre anni di mobilità sociale, le nostre liquidazioni, e abbiamo rischiato tutto - spiega Gennaro - Non sapevamo dove saremmo arrivati. Oggi sono passati quattro anni e siamo arrivati a questo punto, gli altri non ci scommettevano neanche un euro».I dipendenti hanno infatti vinto la loro scommessa e attualmente la Wbo Italcables fattura 20 milioni di euro l’anno. «Oggi mi sento felice - sorride Ciro, anche lui operaio - Sono diventato un imprenditore e ora sento veramente mia la fabbrica».