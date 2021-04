«Procedono i lavori di riqualificazione dell’ingresso della città con la prima fase giunta ormai al termine». Lo annuncia il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola. Il primo cittadino del Comune costiero annuncia che «dal primo maggio sarà garantito il normale transito dei veicoli ed i lavori proseguiranno all’interno dei marciapiedi».

Il cantiere del corso Italia al confine con Sant’Agnello è attivo da fine gennaio per ampliare la carreggiata. Lavori che in queste settimane hanno provocato disagi negli spostamenti in tutta la costiera visto che obbligavano a tenere chiusa la strada. Ora, in vista del weekend del primo maggio, si torna a transitare regolarmente lungo la principale arteria che attraversa il territorio peninsulare. Al momento gli operai sono impegnati nel rendere la strada di nuovo praticabile. Le opere che interessano la zona all’ingresso della città, nelle intenzioni dell’amministrazione, come conferma il sindaco Coppola, servono per «far diventare Sorrento ancora più bella, funzionale, a misura del cittadino, oltre che più vivibile e più accessibile: uno degli obiettivi del nostro mandato».