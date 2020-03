E' deceduto uno dei quattro cittadini di Casoria infettati dal Coronavirus. La notizia l'ha ufficialmente resa pubblica il primo cittadino, Raffaele Bene, che rivolge un ulteriore invito ai residenti a restare a casa e ad attenersi in maniera pedissequa alla norme e ai decreti regionali e ministeriali. "E' un momento di lutto e di tristezza - dice il primo citadino - Anche Casoria paga il suo tributo a questo invisibile nemico: proprio per questo bisogna attenersi in maniera severa alle regole e uscire solo per casi di necessità oltre a rispettare tutte le misure igienico-sanitarie e precauzioni". La persona deceduta era ricoverata in ospedale.

Ultimo aggiornamento: 18:05

