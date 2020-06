Primo week end d’estate a Capri, sull’isola si rivedono turisti italiani e stranieri

Capri - Si profila all’orizzonte uno dei primi veri week end estivi per Capri. Lo conferma il numero dei passeggeri già arrivati da Napoli questa mattina con i primi aliscafi entrati nel porto di Marina Grande. Sono state oltre 600 persone le persone sbarcate con il Napoli jet di NLG e l’Orion della Snav mentre a bordo di Sciù Sciù lasciava l’isola l’attaccante del Monaco Keita Baldè, quello che è stato il primo vero vacanziere di giugno e che per un’intera settimana si è goduto la vacanza caprese insieme alla compagna, la show girl Roberta Guatieri e il piccolo Thiago soggiornando in una caratteristica villa di Marina Piccola da dove è partito per escursioni e passeggiate per l’isola. L’attaccante monegasco questa mattina si è imbarcato per Napoli e salutando gli amici capresi ha promesso che tornerà, anche per assecondare l’insistenza della sua compagna che l’ha spinto a conoscere Capri.



Intanto gli alberghi man mano riaprono a scadenza già fissate. E’ già difficile trovare posto all’Hotel Gatto Bianco l’antico albergo a ridosso della Piazzetta e la prova del nove si avrà la prossima settimana quando, pur se con qualche mese di ritardo dopo il blocco del lockdown, è in programma l’apertura estiva di quasi tutti gli alberghi dell’isola e fra questi quelli stellati.Una new entry a Capri quest’anno è quella di Toto Naldi che torna alla guida della ‘A Pazziella, prestigioso albergo caprese che è entrato nel suo gruppo SNG e dove sarà proprio il patron del gruppo a dare il benvenuto ai suoi ospiti.

Sabato riaprirà anche il ristorante Aurora, mitica location del buon gourmet per lo star system internazionale.

Intanto questa mattina sul porto di Capri a Marina Grande, si è rivista la figura del conduttore di alberghi con Marco Cioffi responsabile del consorzio per l’accoglienza al porto, ed anche le hostess della Capri Tour che hanno accolto gli ospiti di questa prima vera settimana d’estate caprese, in gran parte vacanzieri italiani e stranieri e proprietari di seconde case. L’isola man mano sta riprendendo la fisionomia di sempre di meta di turismo che scelgono la vacanza a Capri dove si sposano mare, natura ambiente e divertimento.

