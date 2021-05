Primo week end in zona gialla per la Campania, e così, anche Napoli, si risveglia sotto il bagliore di questo colore. Il sole e il clima primaverile, che incorniciano la città, sembrano fare da richiamo ai partenopei che non desistono a godere di questa prima domenica di maggio.

Ancora una volta, il lungomare è stato preso d'assalto da un fiume di persone: c'è chi passeggia, chi pedala in bici o in tandem a quattro ruote, e chi raggiunge gli scogli di via Partenope per prendere un po' di sole. Le immagini del lungomare affollato risuonano come una scena forse già vista troppe volte nelle ultime settimane; è una situazione che si ripete senza sosta e che afferma con carattere un messaggio piuttosto chiaro: i napoletani vogliono tornare a vivere, desiderano riappropriarsi delle vecchie abitudini, e riconquistare una libertà individuale che, a causa dell'andamento altalenante dei dati epidemiologici, sembra essere perennemente in bilico.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Napoli, il caos della domenica di maggio in zona gialla sul lungomare IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 1.352 positivi e 11 morti: l'indice di... L'EPIDEMIA Dove si fanno i vaccini in Campania? Apre il nuovo hub di... L'EPIDEMIA De Magistris vaccinato a Napoli: «Ho aspettato il mio... LA DROGA Agli arresti domiciliari con 36 stecche di hashish ​in camera da...

È una libertà quasi incatenata alle restrizioni che fanno da patron per la sicurezza pubblica: «Vogliamo sentirci liberi - affermano in strada - è trascorso più di un anno: penso che sia il caso di tornare a vivere, pur sempre rispettando le misure di sicurezza», e c'è chi aggiunge: «C'è ancora troppa gente senza mascherina; credo che a breve andrò via perché non sono abituato a questi assembramenti». La settimana scorsa si è patita la conferma della regione in zona gialla, ma per adesso, in strada, le persone si godono l'allentamento delle restrizioni e la zona rossa sembra già un lontano ricordo.