Martedì 1 Gennaio 2019, 17:33

CAPRI - Un principio di incendio in sala macchine, subito domato dal personale di bordo con le attrezzature in dotazione, si è sprigionato per cause in corso di accertamento sul "Tremiti Jet" della Navigazione Libera del Golfo, partita da Napoli alle 14.40 e diretta a Capri. L'incidente, avvenuto a circa tre miglia al largo di Capri, ha provocato un'avaria e l'unità è divenuta ingovernabile. Lanciato l'sos, si sono recati in soccorso la motovedetta cp 858 della capitaneria di porto, l'imbarcazione del gruppo ormeggiatori di Capri e l'unità "Monte Tiberio" del gruppo Laser Capri. Il jet, con 47 persone a bordo, è stato poi rimorchiato fino in porto. Nessun pericolo e nessun problema per i passeggeri.