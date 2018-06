Sabato 16 Giugno 2018, 21:38 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2018 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fumo bianco, tanta paura e per fortuna nessun ferito: un principio di incendio si è verificato sul treno della Circumvesuviana diretto da Napoli a San Giorgio a Cremano. Il treno ha preso fuoco lungo la rete ferroviaria, tra la fermata di San Giorgio e quella di Santa Maria del Pozzo, intorno alle 20. I passeggeri hanno dovuto lasciare in fretta e furia i convogli e raggiungere a piedi la stazione di San Giorgio ma non si registrano feriti. Appena si sono accorti dell’episodio, il capotreno ed il macchinista hanno fermato il mezzo e cercato di spegnere il piccolo rogo con gli estintori, quando però hanno capito che la situazione era molto più seria, hanno chiamato i vigili del fuoco. L’incidente ha causato lo stop della linea per Sorrento