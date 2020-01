Napoli: aula bunker senza riscaldamento, rinviato processo Isochimica. È polemica

Nonostante il sole splendesse e riscaldasse Napoli, ieri nell'aula bunker di Poggioreale si registravano solo 8 gradi, troppo pochi per svolgere l'udienza Isochimica in condizioni ottimali. Motivo delle condizioni climatiche più tipiche dell'inverno irpino che partenopeo, il non funzionamento dell'impianto di riscaldamento. E così la prima udienza del nuovo anno del processo all'amianto di Borgo Ferrovia, dopo il rituale e lungo appello delle parti, è stata rinviata.

Il Tribunale, su richiesta del collegio difensivo, ascoltati anche accusa e parti civili, ha deciso di rimandare l'istruttoria al prossimo appuntamento già calendarizzato per il 28 febbraio. Una notizia che ha lasciato di stucco gli ex operai Isochimica presenti ieri mattina a Napoli, ancor di più quando il giudice Sonia Matarazzo ha comunicato i motivi della condizione climatica dell'aula: «Da quanto mi è stato riferito, non sarebbe arrivata l'autorizzazione all'acquisto del cherosene necessario ad alimentare la caldaia. Gli addetti mi hanno riferito che la sala è in queste condizioni da un mese». Pochi gradi, cappotti addosso, e un freddo oggettivo ma non sufficiente a far slittare l'udienza, secondo i lavoratori che, sarcasticamente, commentano «dopo aver spostato il processo da Avellino a Napoli, perché non pensare ad un trasferimento alle Hawaii?».

Un caso, quello del mancato riscaldamento dell'aula, peraltro prenotata ormai da mesi considerando il lungo calendario di udienze già comunicato dal Tribunale di Avellino, che rischia di avere anche conseguenze tra i due Palazzi di Giustizia, quello irpino e quello partenopeo. Il giudice Sonia Matarazzo ha infatti annunciato l'invio del verbale dell'udienza saltata al presidente del Tribunale di Avellino Vincenzo Beatrice, affinché possa fare presente a chi di dovere di risolvere la situazione prima della prossima udienza. Il procuratore Rosario Cantelmo ha chiesto che il testo fosse inviato anche al suo ufficio per eventuali accertamenti sulle responsabilità del disagio patito.

Un rinvio paradossale per gli ex operai che ora temono un allungamento dei tempi del processo con il conseguente slittamento della sentenza di primo grado a grandi linee prevista per luglio prossimo. Non è la prima volta che a fermare il processo siano le condizioni climatiche. «L'anno scorso - ricorda Michele Larizza - a causa della neve ad Avellino fu sospesa anche la nostra udienza, nonostante a Napoli, esattamente come oggi, ci fosse un sole più che caldo per la stagione invernale. Non pagare i riscaldamenti di un'aula di Tribunale è il segno di come funziona la giustizia in Italia. Eppure pinguini non ne abbiamo visti, con un po' di sforzo e buona volontà, magari tenendo il cappotto addosso, i testi convocati potevano essere ascoltati».

Il timore adesso è che l'accelerazione impressa dal collegio giudicante, che ha già programmato le udienze fino a luglio prossimo, in media una al mese, possa subire una frenata. «Basterà una nevicata, o un'astensione dei penalisti, per far perdere altre udienze importanti. Intanto - prosegue Larizza - noi continuiamo a venire qui, perché qualcuno ha deciso che ad Avellino e dintorni non ci fosse una struttura adeguata ad ospitare il nostro processo, spendiamo soldi in biglietti autobus e benzina, e veniamo anche rispediti a casa perché qualcuno non ha pagato i riscaldamenti. Una vera e propria beffa». In aula dunque si tornerà a fine febbraio quando saranno ascoltati altri testi degli imputati, tra loro due ispettori dell'Arpac e l'ex segretario generale del Comune di Avellino Carlo Tedeschi.

