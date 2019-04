Martedì 2 Aprile 2019, 18:08

Botte da orbi stamani in tribunale a Napoli, dove si celebrava un'udienza del processo contro alcuni esponenti del clan Orlando di Marano, rinviati a giudizio nell'ambito di un'inchiesta condotta dal pm Maria Di Mauro. Due donne, mogli di due detenuti, hanno aggredito la compagna di un altro imputato, già minacciato più volte nel recente passato. L'udienza era particolarmente attesa. In videoconferenza, infatti, era collegata una minore che un anno fa registrò il video della devastazione della casa del suocero di un pentito, Teodoro Giannuzzi, che per anni aveva operato nel comune di Quarto. La minore registrò il video del raid che fu poi consegnato ai carabinieri. Gli uomini della cosca avevano tentato, facendo pressioni sul suocero di Giannuzzi, di dissuadere il collaboratore di giustizia: l'uomo stava fornendo notizie e particolari sulla gestione dei traffici illeciti da parte degli Orlando nel comune flegreo.