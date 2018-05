Processo concluso a Ischia: condannato l'automobilista che causò la morte del giovane Emanuele

Sabato 12 Maggio 2018, 16:10 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 16:45

ISCHIA - A distanza di quasi sei anni dal mortale incidente, è stato condannato a Ischia l'automobilista che con la sua condotta poco accorta alla guida, avrebbe causato la morte del sedicenne di Forio, Emanuele Dotto. La tragedia accadde la mattina del 21 ottobre 2012, sulla via Provinciale Panza. Il ragazzo era alla guida del suo scooter e stava effettuando un sorpasso, quando un'auto gli impedì di compiere correttamente la manovra, mandandolo a sbattere contro un palo dell'illuminazione stradale. Immediatamente soccorso da una ambulanza, il ragazzo però morì poco dopo esser giunto all’ospedale.Il processo per accertare le eventuali responsabilità di quell’evento si è concluso ieri mattina presso la sezione distaccata di Ischia del Tribunale, con la sedntenza promulgata dal giudice Alberto Capuano, con la quale è stata stabilita una condanna a due anni di reclusione, ma con pena sospesa, per Giuseppe Scotti, l'altro giovane, che si trovava alla guida della Citroen Saxo che Emanuele stava sorpassando in quella strada trafficatissima, ma come tante sull'isola d'Ischia, dalla corsia abbastanza stretta. La difesa, affidata all'avvocato Nicola Nicolella, ha provato a smontare le tesi dell'accusa, mettendo in luce, durante la sua requisitoria, una serie di incongruenze che sarebbero emerse dalla relazione depositata dai periti della Procura, a cominciare dalla imprecisione dei rilievi e dalle mancate perizie su entrambi i mezzi coinvolti nell'incidente. Il giudice ha tuttavia stabilito la condanna a due anni, pur concedendo le attenuanti generiche e la sospensione della pena.