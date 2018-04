Mercoledì 11 Aprile 2018, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 11:10

Avrebbe sbattuto fuori di casa ai Parioli la domestica in ciabatte dopo averla picchiata. Dovrà affrontare un processo con la doppia accusa di lesioni e violenza privata il figlio del cantante Gigi d'Alessio. Dopo un bisticcio in piena notte con la fiamma del momento, la convivente Nicole Minetti, Claudio D'Alessio secondo la ricostruzione del pm Mario Dovinola nel novembre 2014, avrebbe maltrattato la domestica, una 40enne ucraina, che lo aveva invitato ad abbassare i toni. Ieri il gip Clementina Forleo ha disposto per lui il rinvio a giudizio.