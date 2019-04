Martedì 23 Aprile 2019, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2019 14:52

Processo Pip, concessi i domiciliari all'imprenditore edile ed ex assessore provinciale di Forza Italia Antonio Di Guida. L'esponente forzista, finito nel mirino della Dda di Napoli nell'aprile del 2017, era detenuto nel carcere di Matera. Il noto imprenditore maranese, che ha rivestito anche il ruolo di consigliere e assessore del comune della sua città, è ritenuto dagli inquirenti il referente imprenditoriale del clan Polverino. Di Guida è imputato anche in un altro processo, per un presunto reato di voto di scambio, per aver favorito l'ascesa elettorale (alle regionali del 2015) di Armando Cesaro, figlio del parlamentare forzista Luigi. Un'inchiesta giudiziaria, quest'ultima, che nasce parallelamente all'indagine sull'area Pip di Marano.