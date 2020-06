Raffaele Cesaro, malore in aula al processo Pip: arriva l'ambulanza

Ha accusato un malore in aula Raffaele Cesaro, imputato nel processo Pip di Marano. Il fratello del senatore Luigi, ai domiciliari da più di un anno, si è sentito male mentre era in corso l'interrogatorio del fratello Aniello, anch'egli rinviato a giudizio nel medesimo filone giudiziario. Per Raffaele si è resa necessaria la richiesta di intervento del 118. L'ambulanza è arrivata dopo pochi minuti dal vicino ospedale di Aversa. L'udienza si svolgeva presso il tribunale Napoli nord della cittadina casertana. I fratelli Cesaro sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa con il clan Polverino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA