Procida capitale della cultura: pieno di turisti ma è polemica sullo spettacolo “Moby Dick”

È una festa che si respira a pieni polmoni quella che Procida ha vissuto nel suo primo giorno da capitale italiana della cultura. Tanti i turisti, tante le prenotazioni mentre ancora si avverte l’eco delle belle parole del presidente Mattarella. Tuttavia, va anche detto che non è mancata quale polemica. Ha fatto discutere, per esempio, la scelta di chiamare i bottari di Modena e non quelli di Portico. E poi, l’assenza dei marittimi procidani.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

...