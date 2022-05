Procida capitale della cultura 2022: da Eav quattro bus elettrici per una mobilità sostenibile

In occasione di Procida capitale della cultura 2022, il Comune di Procida ed Eav hanno attivato una serie di iniziative volte, tra l'altro, allo sviluppo di una mobilità sostenibile: in questo contesto si inserisce la fornitura di 4 bus elettrici acquistati dall'Eav per consentire spostamenti green tra le stradine dell'isola. Il primo bus sarà presentato domani alle ore 17 presso Marina Grande. Il successivo bus sarà consegnato il 28 maggio ed entro il 15 giugno la fornitura sarà completata.

Domani verrà anche illustrato il dispositivo sperimentale al titano implementato sui bus per il monitoraggio della diminuzione delle emissioni inquinanti. Saranno presenti all'iniziativa, nel porto di Procida, il sindaco Raimondo Ambrosino, il presidente di Eav Umberto De Gregorio ed il presidente di Svimez Adriano Giannola. Quello di Procida è il primo autobus elettrico di tutta la flotta EAV: domani verranno illustrati i progetti dell'azienda sulla fornitura di bus elettrici per i prossimi anni.