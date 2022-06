Procida, comitiva di turisti bloccata in ascensore: salvati da carabinieri e protezione civile

Siamo a Procida ed è notte. Una comitiva di turisti dopo aver passato una bella serata sull’isola decide di rientrare in albergo. Sono in 7 e una volta entrati in hotel prendono l’ascensore. L’impianto di sollevamento però si blocca e il caldo aumenta così come il panico tra i presenti.

I vigili del fuoco sono sull’isola fino alle 20 mentre il personale della manutenzione non si trova. Per la proprietaria dell’albergo non resta altra alternativa che chiamare i Carabinieri. I militari intervengono insieme al personale della protezione civile locale. Raggiungono il cavedio dell’ascensore e aprono la botola facendo uscire incolumi i malcapitati.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Ponticelli, eroina nella lavatrice e una pistola sotto il piano... IL CASO Napoli, stritola un cardellino davanti ai carabinieri e viene... LA VIOLENZA Movida violenta a Portici, rissa tra ragazzini al Granatello: feriti...

I Carabinieri stanno accertando le cause del guasto, per i clienti - tutti napoletani e ultracinquantenni - qualche attimo di timore da raccontare.