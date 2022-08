Vivara e Regno di Nettuno: controllate 18 imbarcazioni, 4mila euro di multe

Ancora controlli dei Carabinieri nella riserva naturale di Vivara e nell'area marina protetta «Regno di Nettuno». In campo i militari della compagnia di Ischia e quelli i forestali di Casamicciola Terme. Un servizio a largo raggio che ha visto la motovedetta Carabinieri di Ischia impegnata a monitorare il mare mentre i colleghi forestali «pattugliavano» il lembo di terra. Dodici le sanzioni amministrative per un totale di 3900 euro.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Ragazzo aggredito a Ischia, nei video i volti del branco LA CITTÀ FRAGILE Napoli, chiuse le scale del Petraio al Vomero: pericolo di crollo, la... IL MONITORAGGIO Bradisismo a Pozzuoli, iniziata la fase di discesa: il massimo...

Le sanzioni sono state contestate per ancoraggio in area tutelata privo di autorizzazione, per eccesso di velocità sotto costa e per ancoraggio a distanza inferiore ai 100 metri dalla costa. Durante le operazioni i militari hanno controllato 18 imbarcazioni e 31 persone.