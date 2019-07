Hashish nella scatola da scarpe, preso 18enne a Procida

Mercoledì 31 Luglio 2019, 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 18enne di Procida, Lucio La Muro, è stato sorpreso questa notte dai carabinieri della stazione dell’isola in possesso di 20 grammi di hashish.In casa, in una scatola di scarpe, nascondeva circa 20 grammi di hashish suddivisi in 6 stecche, un bilancino digitale e 3 coltelli. La Muro, dopo il rito direttissimo, è libero in attesa del processo.