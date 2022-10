Procida, 13enne ferito al collo con un coltello dopo una lite tra teenager

Questa notte i carabinieri della stazione di Procida sono intervenuti in via Roma per un 13enne ferito al collo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino avrebbe discusso con un coetaneo, già identificato e segnalato alla Procura per i minorenni, che gli avrebbe puntato un coltello al collo causandogli lesioni poi ritenute guaribili in due giorni.