I marittimi bloccati in Cina tornano a casa: vietati gli abbracci, tutti in quarantena

Dopo 14 mesi finisce l'odissea. Tommaso Scotto di Perrotolo, macchinista della MN «Antonella Lembo», bloccato in Cina a causa del Covid, è ritornato a Procida. Con Scotto di Perrotolo hanno fatto rientro anche gli altri sei marittimi italiani, tra cui i tre napoletani di Vico Equense, Monte di Procida e Sant'Agnello. La loro odissea era iniziata nel lontano 2019. Era dicembre e del Covid non si sapeva nulla.

I marittimi sono arrivati nel pomeriggio a Fiumicino. La compagnia di navigazione ha poi provveduto ad accompagnare l'equipaggio alle rispettive residenze. Al porto di Marina Grande di Procida, Tommaso è stato accolto dal sindaco Dino Ambrosino e dal consigliere comunale delegato ai trasporti Carmine Sabia. È sbarcato alle 17 dall'aliscafo partito da Napoli alle 16,20. Vietati baci e abbracci, anche a casa, perchè Tommaso deve rispettare i tempi della quarantena. «Sono colmo di felicità. La Cina è lontana», le sue prime parole. «Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono adoperati per il nostro rientro in Italia. Un grazie particolare al premier Conte e al ministro Di Maio che si sono interessati intensamente della vicenda. Resta il rammarico - aggiunge - e la preoccupazione per altri membri dell'equipaggio che purtroppo sono ancora a bordo della nave e che non sono potuti sbarcare».

