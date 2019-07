Martedì 30 Luglio 2019, 15:56

I carabinieri della stazione di Procida e agenti della polizia municipale hanno denunciato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio un commerciante 36enne e un suo dipendente 19enne incensurato.Perquisendo l’attività commerciale in cui i due lavorano, carabinieri e agenti li hanno sorpresi con 6 piante di cannabis, 2 bilancini di precisione, un coltello e 57.680 euro in contante.