Non è solo un appello. È un drammatico grido di dolore e di amore quello lanciato dal sindaco di Procida Dino Ambrosino dopo la valanga di critiche che ha accompagnato la sua ultima ordinanza riguardante le misure antitraffico sull'isola per i mesi estivi. Il primo cittadino è finito sotto accusa sui social per la decisione di rivedere il provvedimento in sesto più restrittivo: divieto assoluto di circolare su mezzi a motore dalle 19 alle 2.30, mentre in precedenza erano previste due fasce orarie di mezz'ora (21-21.30 e mezzanotte-00,30) per potersi spostare in auto o in moto.IL POST«La mia isola muore di traffico - scrive il sindaco su Facebook - e non mi riferisco ai gravi ingorghi capitati alcuni giorni fa, che sono stati eccezionali, con dei responsabili che chiaramente ho redarguito. Mi riferisco alla nostra quotidianità, alla circostanza che i veicoli sono troppo invasivi rispetto alle possibilità delle nostre strade. E non è questione di zone turistiche da dedicare ai pedoni: se il pomeriggio percorro via Libertà in bicicletta sento la puzza di smog, non dovuta al mezzo specifico appena passato, ma all'accumulo di gas scaricato in tutta la giornata. Se merito una critica è che non ho fatto abbastanza per ridurre il traffico in tutta la giornata. Porto la responsabilità di esporre la comunità a questa giostra infernale che ci fa perdere la salute, e spesso anche i lumi».L'ACCUSALe critiche sono esplose per la modifica dell'ordinanza precedente che vietava la circolazione stradale su tutto il territorio isolano dalle 19 alle 2,30 del giorno successivo. Le nuove misure aboliscono i due «spacchi» nel divieto assoluto (dalle 21 alle 21,30 e da mezzanotte alle 00,30) che permettevano a cittadini e turisti di spostarsi, in auto o in moto, tra le abitazioni, i ristoranti e gli altri luoghi di ritrovo. Ha aperto il fuoco Menico Scala, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale: «L'accusa principale che rivolgiamo al sindaco è di non aver portato il tema traffico in Consiglio per un confronto con le forze politiche, le associazioni dei commercianti e i cittadini. Lui procede alla giornata, senza programmazione». Sono seguiti a ruota, numerosi, gli interventi dei cittadini. Scrive Salvatore Sabetta: «Il problema si risolve educando i cittadini a rispettare le regole, non certo reprimendo tutta l'isola. Andare a piedi è un diritto, ma lo è anche quello di circolare con la propria auto, moto o bici». Geppino Pugliese ci va giù duro: «Il divieto assoluto di circolazione è incostituzionale perché non ne esistono i presupposti di sanità o sicurezza che la legge prevede al riguardo. Mettere un divieto totale la sera significa mortificare la libertà di movimento, specie dei giovani, e costringere la gente a restarsene in casa a vedere la tv. Un divieto dalle 19, in pieno sole, con la gente ancora sulla spiaggia, con i negozi ancora aperti, non ha nessun senso logico e razionale. Èpura follia».LA DIFESANon sono mancati, comunque, gli attestati di solidarietà. Dice la scrittrice e costumista Elisabetta Montaldo: «Finalmente una svolta. Adesso bisognerebbe cominciare una campagna di informazione a tappeto, a partire da settembre nelle scuole e darsi un programma preciso e progressivo. Io continuo a credere nelle zone pedonali progressive e alla ztl come strumenti di dissuasione e per valorizzare i luoghi più belli». Comunque il sindaco Ambrosino è deciso a non mollare. «Non ci sono altri rimedi: siamo 10.800 residenti in poco spazio. L'unico compromesso ragionevole è dire stop ai veicoli privati».