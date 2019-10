Irruzione dei carabinieri all'ufficio tecnico del Comune di Marano, da qualche settimana finito sotto i riflettori della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. I carabinieri del nucleo operativo di Castello di Cisterna e della compagnia di Marano hanno acquisito decine di faldoni e stanno passando al setaccio pratiche edilizie e autorizzazioni commerciali, per attività aperte o in procinto di essere aperte da famiglie contigue agli ambienti malavitosi della città. Diverse le persone già iscritte nel registro degli indagati. I nomi, al momento, sono top secret. Tra gli indagati anche un sottufficiale dei carabinieri di Marano, per rilevazione di atti d'ufficio. Il maresciallo è stato già trasferito presso un'altra caserma. Al suo posto il maresciallo Carmelo Firetto, ex comandante della stazione di Calvizzano. © RIPRODUZIONE RISERVATA