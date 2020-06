Chi dovrà bonificare l'ex campo rom del fosso? I proprietari dei suoli o i Comuni di Giugliano e Qualiano? A un anno dallo sgombero forzato di decine di famiglie i rifiuti, infatti, sono ancora lì. Nessuno se n'è occupato e, per 12 mesi, l'enorme ammasso di spazzatura ha rilasciato non solo liquami, assorbiti dal terreno ma, peggio del peggio, è stato incendiato più volte. Risultato? La montagna di veleni si è trasformata in quintali di rifiuti speciali. Tanto che lo smaltimento semplice ad oggi non è più possibile. La spazzatura bruciata ha bisogno di uno smaltimento apposito, in quanto rifiuto tossico, con costi elevatissimi.

E infatti se prima bastavano un paio di milioni di euro per la bonifica ora il costo è più che raddoppiato. La Procura di Napoli nord ha così deciso di vederci chiaro e ha aperto un'inchiesta sulla base di un approfondito sopralluogo dei carabinieri di Giugliano guidati dal capitano Andrea Coratza, dal Noe di Napoli, della stazione dei forestali di Pozzuoli con il supporto di un elicottero del settimo nucleo elicotteri di Pontecagnano. La task force ha sorvolato il vecchio campo. Così si è constatata, ma in realtà era ben noto, la presenza di ingenti quantità di rifiuti di varia natura, alcuni dei quali dati alle fiamme più e più volte. Agli occhi delle forze dell'ordine si è presentato uno scenario di totale devastazione ambientale con ettari di terreno invasi da spazzatura, vasche da bagno, auto incendiate, pezzi di roulotte, baracche, elettrodomestici. Ora spetterà alla Procura stabilire responsabilità.

OMISSIONI

Di norma i proprietari dei suoli avrebbero dovuto ripulire e, nel caso fosse stato loro impossibile, sarebbero dovuti intervenire i Comuni in danno. Gli stessi proprietari però potrebbero dimostrare di aver fatto di tutto per evitare l'accumulo dei rifiuti e di aver agito correttamente in questi lunghi anni di occupazione abusiva. C'è da accertare inoltre se le amministrazioni abbiano imposto loro di ripulire tramite ordinanze. Ed è proprio questo il tassello che mancherebbe. Pare, infatti, che i Comuni non siano intervenuti a causa di una serie di cavilli burocratici, ricorsi e atti che avrebbero bloccato tutto l'iter. Di conseguenza, forse, non essendo gravati da obblighi i proprietari non avrebbe agito subito dopo lo sgombero delle famiglie rom. Insomma una vicenda ingarbugliata e di fatto proprio su questo intricato rimpallo di competenze verte l'intera indagine della Procura. Chi doveva imporre la pulizia lo ha fatto? Chi doveva bonificare perché non ha provveduto? Quesiti di non poco conto che potrebbero far partire gli avvisi di garanzia ai responsabili, in questo caso il sindaco di Qualiano De Leonardis e l'ex sindaco di Giugliano Poziello insieme ai proprietari dei terreni.

L'IPOTESI

Questi ultimi potrebbero essere accusati di abbandono e gestione illecita di rifiuti, i primi cittadini di omessa bonifica. «Quel terreno tocca il comune di Qualiano solo per qualche metro - commenta il sindaco Raffaele De Leonardis - e l'intero iter è stato bloccato da un ricorso al Tar. Sstavamo cercando di capire con la Regione e la Città Metropolitana come procedere. Il costo per noi è esorbitante. Abbiamo chiesto l'aiuto dello Stato perché non possiamo sostenerlo, quasi 7 milioni di euro».

