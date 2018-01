Procura, è il magistrato Falcone il nuovo procuratore aggiunto a Napoli

Mercoledì 31 Gennaio 2018, 20:17 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2018 20:17

Il Consiglio superiore della magistratura ha raggiunto la decisione sul nuovo procuratore aggiunto della Procura di Napoli. E’ Raffaello Falcone, magistrato con una lunga esperienza in Dda e attualmente in servizio alla sezione Reati predatori. Falcone è stato nominato con diciassette voti favorevoli (a fronte di sei a sfavore) dal plenum del Consiglio superiore della magistratura dopo che nelle scorse settimane la V Commissione si era spaccata sulla scelta del candidato, tra i due magistrati in corsa: il pm Falcone, sostenuto da Unicost, Area e Laici di sinistra, e il pm Giancarlo Novelli, votato da Magistratura Indipendente e Autonomia e indipendenza. Oggi la decisione del plenum a maggioranza ha scelto Raffaello Falcone nuovo procuratore aggiunto. E' il nono aggiunto in servizio a Napoli e entrerà nel gruppo di magistrati che, a capo delle varie sezioni della Procura, coordinano tutte le inchieste in città e lavorano al fianco del procuratore Giovanni Melillo, il quale nelle scorse settimane ha già avviato una riorganizzazione dell’ufficio inquirente.Napoletano, cinquantacinque anni, riservato e meticoloso, Falcone ha dedicato dieci anni della sua carriera alle inchieste antimafia, lavorando nel pool anticamorra della Procura di Napoli e occupandosi soprattutto delle indagini sul clan dei Casalesi. E’ stato il pm che ha chiesto l’inasprimento del carcere duro per il boss Francesco Schiavone, il pm che ha collaborato alle indagini che hanno consentito la cattura del capoclan Michele Zagaria, il pm che ha lavorato alle inchieste che hanno alzato il velo su affari e complici dei Belforte a Marcianise e gli sono costate minacce non tanto velate da parte della camorra. A lui fu infatti indirizzato il plico fatto recapitare in Procura a gennaio 2009: nella busta gialla c’erano cinque proiettili e una lettera minatoria: “Con questi confetti auguriamo festività serene”, firmato “i marcianisani”.Dall’antimafia ai reati di strada: è lungo l’elenco delle inchieste coordinate dal pm Falcone negli anni da sostituto procuratore a Napoli. Si va dalle inchieste sugli appalti, inclusa quella su Global service, alle indagini sui Bros, dalle inchieste sulle onlus dei migranti a quella sul terribile caso di Carla Caiazzo, la giovane donna di Pozzuoli che il primo febbraio 2016 il compagno tentò di uccidere dandole fuoco. Lei incinta, riuscì a salvarsi e a salvare la vita alla bimba che portava in grembo. Il pm Falcone, assieme alla collega Clelia Mancuso, ha coordinato le indagini che in tempi rapidi hanno portato alla condanna dell’autore di tanta efferatezza.