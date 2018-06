Giovedì 21 Giugno 2018, 21:15 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2018 21:15

Sono cinque i pm in arrivo a Napoli da altre Procure. Sono magistrati giovani,ma già esperti e conosciuti per aver svolto indagini complesse negli uffici inquirenti del distretto di Corte di appello di Napoli.Si tratta di Silvio Pavia e Sergio Raimondi, che lasciano la Procura di Torre Annunziata; Domenico Musto, che lascia la Procura di Santa Maria Capua Vetere; Claudia Maone e Simone De Roxas, che lasciano la Procura di Napoli nord. Tocca ora al procuratore Gianni Melillo disporre dei nuovi magistrati per ricoprire il ruolo di alcune sezioni del suo ufficio.