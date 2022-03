Navi e aerei in Colombia, D'Alema mediatore: indaga la Procura di Napoli

Sarà la procura di Napoli, almeno in primissima battuta, ad occuparsi della vendita di navi e aerei militari italiani alla Colombia, una vicenda nella quale era interessato come mediatore anche l’ex premier Massimo D’Alema.

Si tratta di un fascicolo nato dall’ esposto di Apm (Assemblea parlamentare del Mediterraneo), che ha sede a Napoli, nel quale si chiede di verificare l’eventuale uso abusivo del nome del gruppo ma anche l’impiego di documenti falsi che sarebbero stati usati da due non meglio precisato broker nella trattativa sull’asse Roma-Bogotà.

I legali di Apm chiedono di verificare le ipotesi di truffa e di violazione di sigilli, in una inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli, in una vicenda che è stata raccontata in questi giorni dal quotidiano La Verità.