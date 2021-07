Napoli, il Tar annulla la nomina di Sergio Amato a procuratore aggiunto: «Candidato scelto senza confronto»

Annullata la nomina di Sergio Amato a Procuratore aggiunto di Napoli. La decisione è contenuta in quattro sentenze con le quali il Tar del Lazio ha accolto altrettanti ricorsi proposti da Maria Di Mauro, Sostituto procuratore della Dda di Napoli, Giuseppe Narducci, Presidente della Sezione Riesame, della Sezione Misure di Prevenzione e del III Collegio Tribunale Penale di Perugia, Claudio Siragusa, Sostituto procuratore a Napoli, e Alessandro D'Alessio, Sostituto procuratore a Napoli.

Complesse e identiche le sentenze con le quali i giudici amministrativi hanno accolto le censure ricorsuali. Per il Tar, dagli atti «risulta che il candidato più idoneo è stato scelto, in totale assenza di confronto fra i componenti della Commissione, prima della valutazione comparativa e, successivamente, dopo circa tre mesi, è stata portata in Commissione, già confezionata, una proposta da sottoporre al Plenum in cui la valutazione comparativa è stata calibrata, a prescindere dal merito effettivo, in modo tale da sorreggere la scelta effettuata a monte»; e «non convince la tesi prospettata dalla difesa erariale, secondo cui tale modus procedendi sarebbe giustificato da una prassi del Csm ispirata allo snellimento procedurale». Sulla base del complesso dei rilievi svolti in sentenza i giudici hanno ritenuto che «gli atti impugnati siano viziati da eccesso di potere, del quale presentano tutte le figure sintomatiche».